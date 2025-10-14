ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
DE0006047004
