© Foto: DALL*ENach der größten Liquidationswelle aller Zeiten sichern Investoren ihre Bestände ab. Analysten sprechen von einem "drastischen Reset" - und dem Ende des Exzesses.Der Kryptomarkt hat binnen 24 Stunden über 150 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren - der stärkste Einbruch seit Jahren. Auslöser war ein geopolitischer Schlagabtausch zwischen den USA und China: Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitagabend neue 100 Prozent-Zölle auf chinesische Importe angekündigt hatte, reagierte Peking mit Beschränkungen für US-Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean. Der Konflikt löste eine Panikwelle aus, die sich rasend schnell auf Kryptowährungen übertrug. Bitcoin …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE