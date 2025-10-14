Mainz (ots) -Es ist eine Zeit der Krisen und Umbrüche, in der wir uns befinden. Weltweite Konflikte, gesellschaftliche Spaltung, Sorge um die Demokratie. Wohin steuert unsere Gesellschaft? Wie sieht unsere Zukunft aus? Oder gibt es vielleicht doch mehr Grund zur Hoffnung als viele glauben? Darüber spricht "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Moderatorin Luisa Szabo exklusiv mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.Welche Ideen hat der Bundespräsident für mehr Zusammenhalt? Und wie steht er zum aktuellen Thema Wehrpflicht? Wird es wieder eine neue Dienstpflicht für junge Menschen geben? Und was ist mit der älteren Generation? Muss auch sie sich stärker einbringen? Brauchen wie insgesamt mehr gesellschaftliches Engagement?Der Bundespräsident ist in dieser Woche im Rahmen seines Besuchsprogramms "Ortszeit Deutschland" für drei Tage in Andernach. Neben Terminen mit Kommunalpolitikern will er mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Auch ein Besuch bei der Bundeswehr in Andernach ist fest eingeplant. Noch bis Donnerstag ist Andernach sogar offizieller Dienstsitz des Bundespräsidenten.Das Interview wird in voller Länge am Donnerstag um 20:15 Uhr in "Zur Sache Rheinland-Pfalz" im Fernsehprogramm des SWR ausgestrahlt.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131/929-32755, E-Mail: sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6137419