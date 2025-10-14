Braunschweig (ots) -Die Löwenstark Online Marketing GmbH bringt Social Media und SEO strategisch zusammen und nutzt die historische Chance der Google-Indexierung von Instagram für ihre Kunden.Seit Juli 2025 indexiert Google erstmals Instagram-Posts von Business-Accounts. Instagram-Profile werden so zu "Micro-Webseiten" in den Google-Suchergebnissen. Der Schritt markiert einen historischen Wandel: Social Media und Suchmaschinenoptimierung (SEO) verschmelzen. Unternehmen erhalten dadurch die Chance, mit einem Post Instagram-Nutzer und Google-Suchende zu erreichen. Bislang nutzen nur wenige Marktteilnehmer dieses Potenzial. Mit ihrer neuen Dienstleistung "Instagram SEO Boost" ist die Löwenstark Online Marketing GmbH eine der ersten Agenturen im DACH-Raum, die Instagram-SEO anbietet.Mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite - mehr Wirkung"Ein Post, doppelte Reichweite. Das ist die Marktchance, die sich für Unternehmen aktuell ergibt", erklärt Julia Kummer, Teamlead Social Media Marketing bei der Löwenstark. Dadurch entstehen neue Kontaktpunkte, ohne zusätzlichen Content zu produzieren."Tausende Unternehmen haben bislang ungenutzte Schätze auf Instagram liegen. Durch die Google-Indexierung können diese Inhalte nun ein zweites Leben entfalten - mit direkter Wirkung auf Sichtbarkeit, Reichweite und Kundengewinnung", so Kummer. Besonders profitieren Branchen mit starken visuellen Produkten oder regionalem Bezug wie Gastronomie, Beauty & Wellness, Einzelhandel und Handwerk. Ergänzend kommen Dienstleister wie Immobilienmakler, Fitnessanbieter oder Eventplaner in den Fokus.Löwenstark hebt Content-SchätzeNeben ihrer langjährigen SEO-Expertise bringt die Löwenstark ein tiefes Social-Media-Verständnis sowie eine innovative Herangehensweise an neue Technologien ein. Der Fokus: nachhaltige Sichtbarkeit schaffen.Die neue Dienstleistung "Instagram SEO Boost" umfasst zwei Module: Ein Audit, das mit SISTRIX-Auswertung, Indexierungs-Check und Keyword- sowie Hashtag-Analyse die Basis legt, sowie einen SEO-optimierten Redaktionsplan. Dieser liefert suchmaschinenoptimierte Instagram-Posts inklusive Veröffentlichung und Reporting.Die Vorteile: schneller Zugang zu neuen Zielgruppen, messbare Ergebnisse und eine skalierbare Lösung, die mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt hält. "Mit unserer Lösung unterstützen wir Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Posts zu entfalten und ihre Reichweite in der Google-Suche zu verbessern", schließt Julia Kummer.Über Julia KummerJulia Kummer ist Teamlead Social Media Marketing bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH (https://www.loewenstark.com/). Sie betreut Kund:innen auf Meta, Pinterest, LinkedIn, TikTok und entwickelt kanalübergreifende und performancestarke Social-Media-Strategien. Ihr Ziel: Marken durch kreatives Storytelling und datenbasiertes Marketing nachhaltig sichtbar zu machen.Über Löwenstark - https://www.loewenstark.com/Die Löwenstark Online Marketing GmbH gehört mit über 3.200 Kundenprojekten seit 24 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 265 Mitarbeitende sind für Kunden in der DACH-Region tätig. Als spezialisierter Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet Löwenstark Digitalstrategie & -umsetzung aus einer Hand. Das Angebotsportfolio umfasst Digital-Strategie & Beratung, Performance Marketing, Data Management & Analytics, (Re-)Launch digitaler Touchpoints sowie inhaltliche & technische Betreuung digitaler Touchpoints. Löwenstark versteht die besonderen Herausforderungen von KMU und bietet eine 360-Grad-Betreuung mit branchenübergreifender Expertise entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge".Pressekontakt:Alexander HundeshagenLöwenstark Digital Group GmbHTel.: 0531-213 605 546E-Mail: a.hundeshagen@loewenstark.comOriginal-Content von: Löwenstark Online-Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125633/6137442