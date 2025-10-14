© Foto: picture alliance/AP Photo | Mark LennihanKein Unternehmen der Welt verwaltet so viel Vermögen wie BlackRock. Das zahlt sich aus, wie das am Dienstagmittag vorgelegte Quartalsergebnis gezeigt hat. BlackRock verwaltet so viel Geld wie nie zuvor Mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Billionen US-Dollar ist BlackRock der größte private Vermögensverwalter der Welt. Das zahlt sich vor allem in starken Börsenphasen aus: Je höher die sogenannten Assets under Management (AUM), desto höher die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren. Wie einträglich das Geschäft gegenwärtig ist, zeigen die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen. Nach einer gewaltigen Umsatzsteigerung hat das Unternehmen erneut einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Umsatz …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE