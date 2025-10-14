

Mit neuen Niederlassungen in Frankreich und Deutschland erweitert das Unternehmen seine regionale Reichweite und verbessert den Kundenservice. Istanbul - MODULE-T, ein führender Hersteller von modularen und vorgefertigten Gebäuden, setzt seine internationale Expansion fort. Mit der Eröffnung eines neuen Lagers in Frankreich und der Gründung von MODULE-T Germany bestätigt das Unternehmen seine Position als globaler Marktführer im Design, in der Produktion und im Export modularer Baulösungen in mehr als 100 Länder weltweit. Ein Erweitertes Logistiknetz aus Frankreich und der Türkei Dank seines Produktionswerks in der Türkei und seines Logistikzentrums in Frankreich gewährleistet MODULE-T schnelle und zuverlässige Lieferungen in ganz Europa, Afrika, die Karibik und Amerika. Diese doppelte Basis ermöglicht es dem Unternehmen, Transportzeiten zu verkürzen, Kosten zu optimieren und seinen internationalen Kunden näher zu sein. Maßgeschneiderte Modulare Lösungen MODULE-T entwirft und fertigt eine breite Palette modularer und vorgefertigter Gebäude, darunter Container, Büroeinheiten, Sanitäranlagen, Umkleideräume und komplette Baustellenkomplexe. Alle Strukturen werden im zerlegten (Flat-Pack) Zustand geliefert, was einen einfachen Transport und eine schnelle Montage vor Ort ermöglicht. Bei Bedarf kann MODULE-T professionelle Montageteams einsetzen, um Projekte in Europa, Afrika, der Karibik und Amerika zu unterstützen. Für Alle Klimazonen Entwickelt Jedes Projekt wird individuell nach den Spezifikationen und Anforderungen des Kunden gefertigt.

Die modularen und vorgefertigten Gebäude von MODULE-T sind so konstruiert, dass sie extremen klimatischen Bedingungen standhalten - einschließlich großer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Wirbelstürmen.



Mit Exporten in mehr als 100 Länder hat sich MODULE-T als zuverlässiger Name im modularen Bauwesen etabliert und bietet anpassungsfähige, langlebige und effiziente Baulösungen für öffentliche und private Projekte weltweit an.

