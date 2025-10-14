Nach dem gestrigen Übernahmeangebot von Apollo Global und einem Kursplus von 9,69 %, startet die Aktie von Papa John's vorbörslich wieder um knapp 2,5 % höher. Laut dem Anlegermagazin "StreetInsider" soll Apollo 64?US-Dollar pro Aktie geboten haben.
Bereits im Juni hatte Semafor über ein mögliches Angebot von Apollo und einem qatarischen Investmentfonds berichtet, das den Konzern auf rund 2?Milliarden US-Dollar geschätzt hat.
Papa John's erklärte, man kommentiere keine Gerüchte. Spekulationen über eine Übernahme halten sich schon länger: Anfang des Jahres zeigte Irth Capital Management, ein Fonds eines Mitglieds der qatarischen Königsfamilie, Interesse an einem Privatangebot.
