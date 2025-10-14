Downers Grove, Illinois (ots) -Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, hat heute die Eröffnung seiner "Foodology by Univar Solutions"-Küche im firmeneigenen Solution Center in Essen, Deutschland, bekannt gegeben. Dieses neue Labor dient als Standort für kulinarische Experimente und die Entwicklung von Rezepturen, um Innovationen im Bereich Lebensmittel und Getränke zu fördern. Es ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Solution Centern, die verschiedene Branchen mit technischer Unterstützung, Forschung & Entwicklung (F&E), Produkttests und Expertenwissen für Spezialinhaltsstoffe versorgen. Mit der Eröffnung dieser Entwicklungsküche bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Lebensmitteltechnologie und kulinarische Innovationen, um die Zukunft der Ernährung mit hochwertigen Inhaltsstoffen positiv zu gestalten."Unsere neue Testküche unterstützt Lebensmittel- und Getränkehersteller jeder Größe. Sie ist ein Ort, an dem Wissenschaft, Kreativität und Branchenwissen zusammenkommen", erklärt Rob Whitney, Vice President of Marketing and Innovation bei Univar Solutions. "Unter der Leitung eines Teams von Lebensmittel- und Getränketechnikern arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um praktikable Inhaltsstofflösungen zu entwickeln, die ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen. Ob es um die Entwicklung schmackhafter pflanzlicher oder Clean-Label-Produkte, die Kreation des nächsten funktionellen Getränks, die Anreicherung von Rezepturen mit Ballaststoffen oder Proteinen oder die Reduzierung von Zucker oder Fett geht - mit jedem Projekt verschieben wir die Grenzen der Lebensmittelforschung und -entwicklung."Aufgrund seiner zentralen Lage ist Deutschland ein nützlicher Drehpunkt für die Logistik und den Vertrieb in Europa und somit ideal für die Skalierung des Lebensmittelgeschäfts. Durch den Zugang zum globalen Vertriebsnetz, umfassendes Marktverständnis und enge Lieferantenbeziehungen unterstützt Foodology by Univar Solutions Lebensmittel- und Getränkehersteller dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen. Die über 120 Quadratmeter große Küche umfasst ein voll ausgestattetes Backlabor, einen Showroom, einen Workshop-Bereich und ein spezielles F&E-Labor für die Rezepturentwicklung von Backwaren, Milchprodukten, Fertiggerichten, Süßwaren, pflanzlichen Proteinen, Fleischerzeugnissen und vielem mehr."Wir freuen uns sehr, diese neue Entwicklungsküche in unserem Solution Center in Essen eröffnen zu können, um die wachsende Lebensmittel- und Getränkebranche sowie die relevanten Wirkstoffanwendungen und Trends zu unterstützen", so Aaron Lee, Global Vice President of Health & Nutrition bei Univar Solutions. "Der europäische Markt bietet derzeit große Innovationschancen, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Clean-Label-Produkten, pflanzlichen Proteinen und Alternativen sowie nachhaltigen und Upcycling-Lebensmittelprodukten. Kunden suchen nach Anwendungen mit Mehrwert. Diese Lebensmittel-Entwicklungsküche konzentriert sich auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Verbraucher und die langfristigen Bedürfnisse unseres Planeten. Sie wird uns letztendlich dabei helfen, bahnbrechende Produkte zu entwickeln, die nicht nur köstlich, sondern auch gesund, nahrhaft und nachhaltig sind."Erfahren Sie, wie Foodology by Univar Solutions (https://www.univarsolutions.co.uk/industries-en/foodingredients-emea) dazu beiträgt, dass Menschen gesund und gut versorgt in einer sauberen, sicheren Umwelt leben können.Über Univar SolutionsUnivar Solutions ist ein weltweit marktführender Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, der mit einem umfassenden Portfolio der weltweit führenden Hersteller präsent ist. Mit der branchenweit größten privaten Fahrzeugflotte und einem technischen Vertriebsteam, unübertroffenem logistischem Fachwissen, fundierten Kenntnissen des Markts und der gesetzlichen Bestimmungen, Möglichkeiten zur Rezepturentwicklung sowie innovativen digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und wertschöpfende Dienstleistungen für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Versorgung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Pressekontakt:Dwayne Roarkmediarelations@univarsolutions.com