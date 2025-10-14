Mit den Zahlen von JPMorgan, Wells Fargo und weiteren Branchenriesen ist die US-Bilanzsaison heute offiziell gestartet. Mit Spannung blicken Anleger darauf, welche Signale die Zahlen von JPMorgan, Wells Fargo und Co. für den Zustand des US-Finanzsektors liefern. Können sie einmal mehr glänzen?JPMorgan verdient mehr als erwartetJPMorgan Chase & Co. hat im dritten Quartal erneut starke Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär