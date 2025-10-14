NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Doug Anmuth befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer neuen Funktion bei der Suchmaschine Google, mit der Nutzer Werbung ausblenden können. Auf den ersten Blick könnte dies die Fähigkeit von Google verringern, mit den Anzeigen Einnahmen zu generieren, schrieb er. Diese Änderungen seien jedoch nach positiven Signalen aus Tests eingeführt worden und könnten sogar die Monetarisierung in wesentlichen Punkten erhöhen. So könnte sich die Nutzererfahrung verbessern, und das Engagement der Nutzer werde womöglich gesteigert./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 04:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K3059





© 2025 dpa-AFX-Analyser