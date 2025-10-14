Leipzig (ots) -Ein Notfall tritt schneller ein, als viele glauben - und der Moment, in dem Wissen zählt, kommt meist unverhofft. Für angehende Autofahrer ist der Erste-Hilfe-Kurs nicht nur Pflicht, sondern auch eine entscheidende Vorbereitung auf den Straßenalltag. Doch warum fühlen sich viele Fahrschüler nach dem Kurs unsicher? Welche Inhalte sind wirklich relevant und wie lassen sich nachhaltige Effekte erzielen?Viele Fahrschüler stehen vor der gleichen Herausforderung: Neben Theorie und Praxisstunden verlangt der Gesetzgeber einen zertifizierten Erste-Hilfe-Kurs. Doch obwohl dieses Seminar fester Bestandteil jeder Fahrausbildung ist, bleiben nach der Teilnahme oft Zweifel. Was, wenn plötzlich ein Unfall passiert? Wie mit der eigenen Unsicherheit umgehen? "Jeder Einzelne kann plötzlich in die Lage kommen, als Ersthelfer aktiv zu werden", mahnt Jan Christof Lehr. "Doch die Angst, Fehler zu machen oder Schaden anzurichten, hält viele davon ab, zu helfen." Das Problem: Viele Führerscheinneulinge erinnern sich schon nach wenigen Monaten kaum mehr an die Inhalte. Wissen, das über Leben und Tod entscheiden kann, verblasst schnell. "Deshalb ist es wichtig, einen Kurs so zu gestalten, dass sich Inhalte wirklich einprägen", betont Jan Christof Lehr von PRIMEROS."Ein Kurs, der wirklich hilft, setzt auf aktives Mitmachen - nur so bleibt Wissen im Kopf", fügt er hinzu. Aus dieser Überzeugung heraus hat Jan Christof Lehr mit PRIMEROS ein Konzept etabliert, das inzwischen deutschlandweit als Vorbild gilt. Dazu gehören motivierte Ausbilder, moderne Materialien und praxisnahe Trainings. Vor allem aber: ein klarer Bezug zur Lebensrealität der Teilnehmer. "Es ist kein Wunder, dass Kurse scheitern, wenn Teilnehmer nur passiv zuhören", erklärt Jan Christof Lehr. "Deshalb setzen wir auf interaktive Schulungen, bei denen jeder gefordert ist." Seit 2003 verfolgt PRIMEROS das Ziel, Angst abzubauen und echte Handlungskompetenz zu vermitteln. In über 200 Städten, darunter auch Leipzig, zählt PRIMEROS zu den größten Anbietern in Deutschland.Die wichtigsten Inhalte: Was PRIMEROS für Fahrschüler besonders machtSei es ein Auffahrunfall in der Innenstadt, eine Verletzung bei der Fahrradtour oder eine Kreislaufschwäche während der Fahrprüfung: Wer den Führerschein in Leipzig machen will, sollte im Ernstfall nicht hilflos sein. Die Kurse von PRIMEROS sind deshalb so aufgebaut, dass sie deutlich mehr leisten als das Pflichtprogramm: Von den wichtigsten Sofortmaßnahmen am Unfallort, über stabile Seitenlage und Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis hin zu Notruf und Wundversorgung wird hier jedes Thema anschaulich vermittelt - und zwar immer mit Bezug auf echte Situationen. "Mir ist wichtig, dass die Teilnehmer wissen, was sie tun, sobald sie den Notfall erleben - nicht, was irgendwo in der Theorie steht", erläutert Jan Christof Lehr.Während herkömmliche Kurse oft nach dem Prinzip "Einschlafen, Zettel abholen" ablaufen, steht bei PRIMEROS Interaktivität im Mittelpunkt: So schaffen es die Trainer, selbst komplexe Sachverhalte verständlich und mitreißend zu erklären. Übungen wie das Anlegen von Verbänden, das Bedienen eines Defibrillators oder das Erlernen der korrekten Notrufabgabe werden so lange geübt, bis jeder Teilnehmer ein sicheres Gefühl dafür entwickelt. "Nur so lässt sich garantieren, dass das erlernte Wissen im Notfall auch abgerufen werden kann", unterstreicht Jan Christof Lehr.Flexible Anmeldung und starke OrganisationGerade Fahrschüler haben einen vollen Terminplan: Theorieunterricht, Fahrstunden, Schulalltag - alles muss unter einen Hut gebracht werden. PRIMEROS setzt deshalb auf maximale Flexibilität: Die Anmeldung erfolgt unkompliziert online, die Kurse finden regelmäßig auch an Wochenenden statt. "Wir wissen, dass gerade junge Menschen wenig Zeit haben, deshalb gestalten wir unsere Kurse kompakt und leicht zugänglich", betont Jan Christof Lehr. Mit einer Dauer von nur einem Tag bleibt auch der Aufwand überschaubar.Noch besser: Wer sich beruflich fortbilden will oder betrieblicher Ersthelfer werden muss, profitiert ebenfalls von den Angeboten. Nicht selten übernehmen in diesem Fall sogar die Berufsgenossenschaften die kompletten Gebühren. So wird das Thema Erste Hilfe auch für Unternehmen attraktiv, wie Jan Christof Lehr berichtet: "Wir möchten, dass möglichst viele Menschen im Ernstfall helfen können - unabhängig davon, ob sie privat oder beruflich motiviert sind.""Ein Kurs steht und fällt außerdem mit dem Enthusiasmus der Ausbilder", ist Jan Christof Lehr überzeugt. PRIMEROS investiert daher seit Jahren in die Ausbildung eigener Trainer, die regelmäßig geschult und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das zahlt sich aus: Nicht nur die hohen Teilnehmerzahlen, sondern vor allem das positive Feedback stehen für die Qualität der Angebote. Wer sich für einen Kurs bei PRIMEROS entscheidet, profitiert zudem von einer professionellen Organisation. Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreichem Abschluss ein anerkanntes Zertifikat, das direkt bei den Behörden oder Fahrschulen vorgelegt werden kann. Für viele Fahrschüler bedeutet das: endlich ein Kurs, der nicht nur Pflicht ist, sondern wirklich etwas bringt.Fazit: Mit PRIMEROS sicher unterwegs - heute und morgenSich im Notfall auf das eigene Wissen und den eigenen Mut verlassen zu können - das ist auch in Leipzig für jeden Führerscheinbesitzer essenziell. Wer auf PRIMEROS setzt, entscheidet sich für einen Anbieter, der weit mehr vermittelt als nur Fakten. Lebendige Kurse, erfahrene Trainer und ein echter Praxis-Bezug sorgen dafür, dass der Erste-Hilfe-Kurs nicht direkt wieder vergessen wird. "Mit unseren Erste-Hilfe-Kursen möchten wir jedem die Sicherheit geben, im entscheidenden Moment richtig zu handeln", unterstreicht Jan Christof Lehr abschließend.Sie möchten einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, der mit Spaß statt Langeweile überzeugt und Sie im Notfall zum wertvollen Ersthelfer macht? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan Christof Lehr (https://www.primeros.de/) und buchen Sie einen PRIMEROS-Kurs in Leipzig!