Die Exploration des Genesis-Trends wird mit der Entdeckung eines wichtigen neuen Zielgebiets, Lucky Lake, in der Nähe wichtiger Infrastruktur und etwa 50 km nordwestlich des bald zu bohrenden Lawson-Ziels weiter ausgebaut.

Lucky Lake unterstreicht sowohl die Aussichtsreichheit als auch die Skalierbarkeit von Genesis, da das Geowissenschaftsteam von MAX Power, das nun mit dem weltweit anerkannten Petroleum Technology Research Centre zusammenarbeitet, die weltweit erste kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff anstrebt.

Saskatoon, SK - 14. Oktober 2025 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich, die Entdeckung eines wichtigen neuen großen Zielgebiets für natürlichen Wasserstoff bekannt zu geben, das als "Lucky Lake" bekannt ist und sich im nordwestlichen Teil des 200 km langen Genesis-Trends im Süden von Saskatchewan befindet.

Lucky Lake liegt günstig in der Nähe wichtiger Infrastruktur und weist ähnliche Eigenschaften wie Lawson (50 km südöstlich) auf, einschließlich der geophysikalischen Fußabdrücke, wo MAX Power in Kürze Kanadas erstes spezielles Tiefbohrprogramm für natürlichen Wasserstoff starten wird.

Highlights von Lucky Lake

Lucky Lake befindet sich in einem Gebiet, das vom Geowissenschaftsteam von MAX Power als "mobile Zone" interpretiert wird, einem Gürtel aus Gesteinen mit höherer Dichte und geringer magnetischer Reaktion, was darauf hindeutet, dass diese Gesteine serpentinisiert worden sein könnten (ein Prozess, bei dem Wasserstoff freigesetzt wird).

Lucky Lake weist ähnliche Merkmale wie Lawson auf (siehe Pressemitteilung vom 30. September 2025) - vorläufige 2D-Seismikuntersuchungen deuten auf das Vorhandensein komplexer Strukturen hin, die durch mehrere Prozesse entstanden sind, darunter periodische Bewegungen des Untergrunds, frühe und späte Auflösung von Salzen aus dem mittleren Devon und relativ junge magmatische Intrusionsaktivitäten.

Das Geowissenschaftsteam von MAX Power wird unverzüglich mit einer weiteren detaillierten Analyse von Lucky Lake fortfahren, einschließlich der Erfassung zusätzlicher Handelsdaten, um potenzielle Bohrziele zu priorisieren.

Lucky Lake liegt in der Nähe einer wichtigen Quelle für Wasserkraft am Gardiner Dam. Darüber hinaus grenzt es an den Kaliumkarbonat-Abbaukorridor und ist nur zwei Autostunden von der Stadt Saskatoon im Nordosten, der größten Stadt Saskatchewans, entfernt.

Steve Halabara, Chefgeowissenschaftler von MAX Power, kommentierte: "Lucky Lake unterstreicht, wie sich bei Genesis eine 'Pipeline' hochwertiger Ziele entwickelt, während wir eine Fülle von Projekten im Frühstadium mit einem disziplinierten wissenschaftlichen Ansatz prüfen. Die Skalierbarkeit von Genesis ist bemerkenswert - in Bezug auf Größe, die für die Anreicherung erforderlichen Elemente und die nahegelegene Infrastruktur, die einen relativ schnellen Weg zur Kommerzialisierung ermöglicht, ist Genesis in Kanada hinsichtlich des Potenzials für natürlichen Wasserstoff unübertroffen."

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, fügte hinzu: "Unsere Arbeit in Lucky Lake unterstreicht die Größe und Dynamik des Genesis-Trends. Jedes neue fortgeschrittene Ziel verleiht unserem Explorationsmodell mehr Tiefe und erweitert die Grundlage für Kanadas erstes kommerzielles Naturwasserstoffprogramm, was unseren Aktionären zusätzliche Hebelwirkung verschafft. Dank der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit PTRC und der starken Unterstützung für Innovationen durch Saskatchewan ist MAX Power gut positioniert, um diese aufstrebende Grenze der sauberen Energie anzuführen."

Abbildung 1: Genesis-Trend

Warum dies für Investoren wichtig ist

Petroleum Technology Research Centre (PTRC) bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Untergrund und Forschung im Bereich saubere Energie in MAX Power ein und bietet eine unabhängige Validierung für Kanadas umfangreichstes Programm für natürlichen Wasserstoff. Als provinzial vernetzte Forschungseinrichtung mit engen Verbindungen sowohl zur Industrie als auch zu Bildungseinrichtungen in Saskatchewan bringt das PTRC ein Maß an technischer Aufsicht und institutioneller Glaubwürdigkeit mit, das in Saskatchewan seinesgleichen sucht - was die Explorationsbemühungen von MAX Power erheblich risikofrei macht und seine Position als Kanadas Marktführer in diesem neuen Bereich der sauberen Energie stärkt.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "anstreben", "schätzen", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf sie zu verlassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das geplante Bohrprogramm des Unternehmens und dessen Zeitplan.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen sowie der allgemeinen Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen und Anlegerstimmung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich Betriebsrisiken, unerwarteter geologischer Bedingungen, Unfällen und Verzögerungen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt der Finanzierung; die Fähigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; die Ungewissheit der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie Veränderungen des politischen, regulatorischen oder rechtlichen Umfelds, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risiken, Annahmen und Unsicherheiten finden Sie in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

