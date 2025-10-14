Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV) und forensischen Geräten, hat seine brandneue Regula IDV Platform eingeführt. Diese einsatzbereite Orchestrierungslösung wurde entwickelt, um fragmentierte Identitätsprüfungs- und -verwaltungssysteme durch einen einzigen, einheitlichen Workflow zu ersetzen. Die Plattform wurde so konzipiert, dass sie sich an das Wachstumstempo eines Unternehmens anpassen lässt und vollständig herstellerunabhängig ist. Sie ermöglicht es Unternehmen, jede Phase des Identitätslebenszyklus zu verwalten, von der Einarbeitung bis zur kontinuierlichen Überprüfung, ohne Einschränkungen durch Altlasten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014727494/de/

Regula IDV Platform makes identity verification workflows organized and efficient

Heute steht fast die Hälfte aller Unternehmen weltweit vor denselben Herausforderungen bei der Identitätsprüfung. Altsysteme führen zu Fragmentierung und verursachen Lücken in den Prozessen. Unternehmensumgebungen stützen sich häufig auf eine Kombination verschiedener Dienste: ein Anbieter für Dokumentenprüfungen, ein anderer für Biometrie, ein weiterer für Sanktionslisten usw., wobei die Daten manuell auf uneinheitliche, manchmal chaotische Weise zusammengefügt werden. Jede neue Anwendung oder jeder neue Dienst erhöht die Komplexität der IDV-Infrastruktur zusätzlich. Dies führt zu steigenden Kosten, erhöhten Sicherheitsrisiken und höheren Kundenabwanderungsraten.

Wie die Regula IDV-Plattform die größten Herausforderungen im Bereich IDV angeht

Komplettlösung aus einer Hand. Die Regula IDV Platform vereint die umfassendsten Identitätsprüfungen, von Dokumenten bis hin zu biometrischen Daten, und eliminiert wiederholte Uploads sowie fehlgeschlagene oder unnötige Schritte. Dadurch wird die Onboarding-Prozedur in einen einzigen, nahtlosen und vertrauenswürdigen Ablauf mit proprietären Lösungen für den gesamten Identitätsprozess umgewandelt. Benutzer können die Verifizierung innerhalb von Sekunden statt Minuten abschließen, während Unternehmen eine einheitliche Lösung auf Unternehmensniveau erhalten.

Die Regula IDV Platform vereint die umfassendsten Identitätsprüfungen, von Dokumenten bis hin zu biometrischen Daten, und eliminiert wiederholte Uploads sowie fehlgeschlagene oder unnötige Schritte. Dadurch wird die Onboarding-Prozedur in einen einzigen, nahtlosen und vertrauenswürdigen Ablauf mit proprietären Lösungen für den gesamten Identitätsprozess umgewandelt. Benutzer können die Verifizierung innerhalb von Sekunden statt Minuten abschließen, während Unternehmen eine einheitliche Lösung auf Unternehmensniveau erhalten. Flexible Workflow-Orchestrierung. Die Regula IDV Platform vereinfacht komplexe, mehrstufige Identitätsprüfungsprozesse mit mehreren Komponenten. Im Gegensatz zu Punktlösungen, die einzelne Aufgaben bewältigen, unterstützt die Plattform vollständige End-to-End-Anwendungsfälle. Dank einfacher Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmen anpassungsfähige Verifizierungsprozesse entwickeln, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.

Die Regula IDV Platform vereinfacht komplexe, mehrstufige Identitätsprüfungsprozesse mit mehreren Komponenten. Im Gegensatz zu Punktlösungen, die einzelne Aufgaben bewältigen, unterstützt die Plattform vollständige End-to-End-Anwendungsfälle. Dank einfacher Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmen anpassungsfähige Verifizierungsprozesse entwickeln, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind. Einheitliche Tools. Die Plattform vereint alle Funktionen an einem Ort: Dokumenten- und biometrische Überprüfungen, AML- (Anti-Geldwäsche) und PEP- (politisch exponierte Personen) Screening, Datenbanken und vieles mehr. Die herstellerunabhängige Architektur lässt sich in jede Technologieplattform und jedes Drittanbietersystem integrieren, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart und Schwachstellen beseitigt werden.

Die Plattform vereint alle Funktionen an einem Ort: Dokumenten- und biometrische Überprüfungen, AML- (Anti-Geldwäsche) und PEP- (politisch exponierte Personen) Screening, Datenbanken und vieles mehr. Die herstellerunabhängige Architektur lässt sich in jede Technologieplattform und jedes Drittanbietersystem integrieren, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart und Schwachstellen beseitigt werden. Umfassendes Identitätsmanagement. Die Regula IDV Platform bietet eine einzige zuverlässige Quelle mit zentralisierten Benutzerprofilen, sicherer Speicherung und erweiterten Analysemöglichkeiten. Es optimiert die Entscheidungsfindung durch transparente, zuverlässige Identitätsdaten und reduziert die Komplexität durch eine einheitliche Benutzerauthentifizierung.

Die Regula IDV Platform bietet eine einzige zuverlässige Quelle mit zentralisierten Benutzerprofilen, sicherer Speicherung und erweiterten Analysemöglichkeiten. Es optimiert die Entscheidungsfindung durch transparente, zuverlässige Identitätsdaten und reduziert die Komplexität durch eine einheitliche Benutzerauthentifizierung. Integrierte Compliance. Von KYC (Know Your Customer) und AML bis hin zu DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und CCPA (California Consumer Privacy Act) und mehr sind alle erforderlichen Prüfungen standardmäßig enthalten. Die Regula IDV Platform führt vollständige Prüfpfade, schützt sensible Daten und bietet vollständige Kontrolle darüber. Sie ermöglicht sowohl die Bereitstellung vor Ort als auch in der Cloud. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Altersüberprüfung, um das Alter sofort zu bestätigen, Minderjährige zu schützen und lokale Vorschriften einzuhalten.

Von KYC (Know Your Customer) und AML bis hin zu DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und CCPA (California Consumer Privacy Act) und mehr sind alle erforderlichen Prüfungen standardmäßig enthalten. Die Regula IDV Platform führt vollständige Prüfpfade, schützt sensible Daten und bietet vollständige Kontrolle darüber. Sie ermöglicht sowohl die Bereitstellung vor Ort als auch in der Cloud. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Altersüberprüfung, um das Alter sofort zu bestätigen, Minderjährige zu schützen und lokale Vorschriften einzuhalten. ?? Geringere Kosten, schnellere Skalierung. Durch die Konsolidierung mehrerer Lösungen auf einer einzigen Plattform trägt Regula zur Reduzierung der Betriebskosten bei. Diese agile Plattform wächst mit Unternehmen mit und passt sich problemlos an veränderte Prozesse, erweiterte Integrationen, regulatorische Aktualisierungen oder erhöhte Arbeitslasten an, ohne dass kostspielige Neuentwicklungen oder Neuintegrationen erforderlich sind.

Über die Orchestrierung von Tools zur Identitätsprüfung und -verwaltung hinaus gewährleistet die Regula IDV-Plattform Geschwindigkeit und Flexibilität. Dank der sofort einsatzbereiten Workflows und Integrationen können Unternehmen ohne langwierige Einrichtungsprozesse umgehend beginnen. Leistungsstarke Tools für die Verwaltung und Analyse von Benutzerdaten unterstützen Unternehmen bei der Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Identitätsdaten, um Abläufe und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Dank ihrer Unterstützung für mehrere Sprachen, Dokumente und Geräte bietet die Plattform eine einheitliche Benutzererfahrung über verschiedene Regionen und Kanäle hinweg und gewährleistet eine zuverlässige Verifizierung weltweit.

Die Regula IDV Platform unterstützt auch die Erstellung und Wiederverwendung digitaler Berechtigungsnachweise verifizierte Identitätsattribute, die von vertrauenswürdigen Organisationen wie Banken, Telekommunikationsanbietern oder Behörden ausgestellt werden. Sobald die Identität eines Benutzers während des KYC-Prozesses bestätigt wurde, können diese Anmeldedaten sicher wiederverwendet werden, um den Zugriff auf andere Dienste zu autorisieren, wobei die biometrische Verifizierung die Authentizität bei jedem Schritt gewährleistet. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die Benutzererfahrung zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und am wachsenden Ökosystem der digitalen Identität teilzunehmen.

"Seit Jahren kämpfen Unternehmen mit fragmentierten Identitätssystemen, die kostspielig, langsam und schwer anzupassen sind. Mit der Regula IDV Platform haben wir unsere jahrzehntelange interne Expertise in der Dokumenten- und biometrischen Verifizierung in einer einzigen, einheitlichen Lösung zusammengefasst. Diese Plattform bietet Unternehmen die erforderliche Agilität für Skalierbarkeit, die Flexibilität zur Integration in jedes System und die Koordinationsmöglichkeiten, um mehrere Prozesse zu einem nahtlosen Ablauf mit der Zuverlässigkeit umfassendster Identitätsprüfungen zu verbinden und das bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Kosten. "Dies ist der nächste Schritt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Identitätsprüfung sowohl zu einem strategischen Vorteil als auch zu einer nahtlosen Erfahrung für ihre Kunden zu machen", erklärt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Um mehr über die Funktionen der neuen Regula IDV Platform zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wird im Gartner® Magic Quadrant for Identity Verification 2025 geführt.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014727494/de/

Contacts:

Kristina ks@regula.us