Barclays sorgt mit Änderungen bei einer beliebten Kreditkarte für Ärger: Treue Kunden sollen auf ein teureres Modell wechseln - sonst droht die Kündigung. Was bislang als unkomplizierte Alltagslösung galt, sorgt derzeit bei zahlreichen deutschen Bankkunden für Frust: Die britische Bank Barclays, deren Deutschlandgeschäft inzwischen zur österreichischen BAWAG gehört, nimmt tiefgreifende Änderungen bei ihren Kreditkarten vor. Viele treue Nutzer, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE