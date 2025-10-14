PARIS, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Akur8, die Next-Gen-Plattform für Versicherungs-Pricing und Reserving auf Basis von transparentem Machine Learning, kündigt heute die Einführung der neuen Pricing-Engine Deploy an. Mit Deploy erweitert Akur8 den Funktionsumfang seiner Pricing-Plattform deutlich und festigt seine Position als einzige End-to-End-Plattform der Branche. Deploy überführt Modelle nahtlos in den Live-Betrieb - für operatives Pricing in Echtzeit.

Deploy : Eine Echtzeit-Pricing-Engine

Deploy ist die vollständig integrierte, cloudbasierte Pricing-Engine von Akur8, die Tarife nahtlos in den Live-Betrieb bringt. Versicherer können Tarifpläne in Minuten importieren, in Sekunden ausrollen und in Millisekunden kalkulieren - unterstützt von einer reaktionsschnellen API, die sich direkt mit Bestandsführungssystemen verbindet. So erhalten Versicherer Geschwindigkeit, Kontrolle und Sicherheit, um Pricing-Strategien in großem Maßstab umzusetzen. Mit integrierten Funktionen für A/B-Tests, Simulationen, Versionsverwaltung und Audit-Logs stellt Deploy sicher, dass jede Tarifentscheidung transparent und nachverfolgbar ist, manuelle Risiken reduziert werden und die Time-to-Market beschleunigt wird. Gemeinsam mit den bestehenden Modulen Data, Risk, Demand, Optim und Rate bietet Deploy Aktuar:innen einen einheitlichen Workflow von der Modellierung über Governance bis zum Deployment.

Stimmen aus dem Management

Samuel Falmagne, CEO von Akur8

"Die Einführung von Deploy ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, das Versicherungs-Pricing zu transformieren. Wir bieten eine einheitliche Plattform für Aktuar:innen, die Geschwindigkeit, Transparenz und Governance über den gesamten Lebenszyklus der Tarifierung und der Reservierung vereint. Jedes Modul der Plattform ist best-in-class, liefert für sich allein maximalen Mehrwert und integriert sich nahtlos in die übrigen Module. Die Erweiterung um Deploy unterstreicht unser klares Commitment zu End-to-End-Lösungen der nächsten Generation - für mehr Geschäftserfolg und bessere strategische Entscheidungen."

Brune Delinares, Chief Client Officer bei Akur8

"Unsere Kund:innen sagen uns immer wieder, dass sie eine Pricing-Plattform brauchen, die über die reine Modellierung hinausgeht - die Zusammenarbeit fördert, Governance vereinfacht und aktuarielle Arbeit mit strategischer Entscheidungsfindung verbindet. Deploy erfüllt genau dieses Bedürfnis, indem es den operativen Einsatz in Echtzeit ermöglicht und Versicherern das Tempo und die Sicherheit gibt, ihre Strategien zu verwirklichen. Und weil Adoption und Ergebnisse für uns ebenso wichtig sind wie Technologie, untermauern wir unsere Plattform mit einer unvergleichlichen Nutzererfahrung - inklusive unseres Live-Support-Teams, das bei Bedarf jederzeit unterstützt. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für End-to-End-aktuarielle Exzellenz."

Akur8 wird Deploy während seiner Breakout-Session "Connected Pricing in Action: From Model Build to Deployment" auf der InsureTech Connectveröffentlicht, das zeigt, wie Versicherer mit Deploy bereits konkrete Vorteile erzielen.

About Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungsbranche mit seiner innovativen Pricing- und Reservierungssuite.

Unsere Next-Gen Pricing- and Reservierungsplattform kombiniert modernste Technologie mit aktuarieller Exzellenz, um Versicherern aller Art Geschwindigkeit, Performance, Transparenz und Zuverlässigkeit zu bieten.

Akur8 unterstützt mehr als 300 Kunden in mehr als 40 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine und MS&AD. Mehr als 3000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Pricing- und Reservierungsmodelle zu erstellen.

Erfahren Sie mehr über Akur8 auf unserer Webseite: https://de.akur8.com/ .

Media Contact

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

