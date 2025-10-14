Der bislang eher schlichte Slackbot bekommt ein großes Upgrade: Der Messenger-Dienst will ihn zu einem persönlichen KI-Assistenten für den Arbeitsalltag machen. Der Slackbot steigt zu neuen Höhen auf: Slack verpasst seinem hauseigenen Assistenten ein KI-Update. Damit will der Unternehmensmessenger seinen Slackbot als echte KI-Assistenz innerhalb der Slack-App positionieren. Bislang handelt es sich dabei um ein Pilotprojekt, das nur rund 70.000 Mitarbeiter:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
