Positive Überraschung aus Berlin: Die First Sensor AG (ISIN: DE0007201907) schraubt ihre Jahresprognose deutlich nach oben. Statt der zuletzt bereits reduzierten 85 bis 95 Millionen Euro Umsatz sollen es nun 100 bis 110 Millionen Euro werden. Das ist eine beachtliche Steigerung um rund 18 Prozent am oberen Ende der Spanne. Für Anleger, die dem Sensorikspezialisten treu geblieben sind, dürfte diese Ad-hoc-Meldung wie ein kleines Weihnachtsgeschenkt wirken - auch wenn Weihnachten noch ein bisschen hin ist. Vorzieheffekte sorgen für Schwung: Die Gründe für den Umsatzsprung klingen zunächst erfreulich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
