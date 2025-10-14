© Foto: Andreas Franke - picture allianceDer eskalierende US-China-Konflikt und massive ETF-Abflüsse setzen Bitcoin und Ethereum stark unter Druck und lösen neue Verluste am Kryptomarkt aus.Nach zwei Wochen kräftiger Zuflüsse kam es am Montag zu massiven Kapitalabflüssen aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Insgesamt zogen Anleger rund 755 Millionen US-Dollar aus den börsengehandelten Fonds ab - der höchste Tagesabfluss seit dem 19. August. Auslöser sind laut Marktbeobachtern die zunehmenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie eine wachsende Risikoaversion institutioneller Investoren. Bitcoin verliert über 10 Prozent auf Wochensicht Bitcoin notiert aktuell 2,49 Prozent tiefer bei 111.543 US-Dollar. Auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
