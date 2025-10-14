Profile Systems Software ist ein in Athen ansässiges IT-Unternehmen, das seit über drei Jahrzehnten spezialisierte Softwarelösungen für Banken, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister entwickelt. Während viele Anleger bei Griechenland zunächst an Tourismus und Reedereien denken, zeigt Profile Systems eindrucksvoll, dass das Land auch im Bereich Digitalisierung und Finanztechnologie wettbewerbsfähig ist. Ein Pionier mit globaler Präsenz Das 1990 gegründete Unternehmen hat sich von einem lokalen Anbieter zu einem international tätigen Softwarehaus entwickelt. Heute exportiert Profile einen Großteil seiner Produkte und ist in über 40 Ländern aktiv - darunter in Südostasien, Afrika und Europa. Besonders hervorzuheben ist die Präsenz in wichtigen Finanzzentren wie Singapur. ...

