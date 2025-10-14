Berlin/München (ots) -Die brandneue immersive Show VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER entführt die BesucherInnen ab sofort in Berlin und München in die ebenso farbenreiche wie ambivalente Welt des legendären Künstlers. Die multisensorische Inszenierung rückt erstmals Johanna van Gogh ins Rampenlicht und erzählt van Goghs letzte Lebensjahre aus ihrer Sicht.Das multisensorische Kunsterlebnis VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER inszeniert die letzten Lebensjahre und ikonischen Werke des weltberühmten Malers Vincent van Gogh. Als 360-Grad-Erlebnis wirft die immersive Show einen neuen Blick auf die finale Schaffensperiode des Künstlers und entführt die BesucherInnen in die französischen Städte Arles, Saint-Rémy und Auvers-sur-Oise. Dort entstehen zwischen 1888 und 1890 jene Werke, die heute zu den berühmtesten der Kunstgeschichte zählen.Mittels Audioguide werden die BesucherInnen durch die Ausstellung geführt. Dabei nimmt Johanna van Gogh, genannt Jo und Ehefrau von Theo, die Gäste förmlich an die Hand und führt sie durch das Leben von Vincent van Gogh. Mit gerade 26 Jahren steht Jo 1891 vor den Trümmern ihres Lebens: Nur wenige Monate nach ihrem Schwager Vincent stirbt auch ihr Ehemann Theo - Vincents Bruder, Kunsthändler und engster Vertrauter. Jo bleibt mit ihrem Säugling zurück - und einem Dachboden voller Gemälde. Über 400 Werke, kühn, kraftvoll und visionär - doch von der Welt bis dato abgelehnt. Was folgt, ist eine der erstaunlichsten Geschichten der Kunsthistorie: Jo, allein und ohne Ausbildung, sorgt dafür, dass Vincent van Gogh unvergessen bleibt."Ich träume mein Bild, und dann male ich meinen Traum." (Vincent van Gogh)Im Mittelpunkt dieser eindrucksvollen Inszenierung steht die enge Verbindung zwischen dem Maler und seinem Bruder Theo - Freund, Förderer und die wohl wichtigste Konstante in Vincents Leben. Der intensive Briefwechsel der Brüder ist historisch belegt und bildet die Grundlage der Ausstellungserzählung. Über einhundert Briefe voller Gedanken, Zweifel und Hoffnung öffnen ein Fenster zu Vincents innerer Welt und laden dazu ein, diesem außergewöhnlichen Künstler nahezukommen, der mit jedem Pinselstrich gegen das Dunkel seines Lebens anmalte. Die BesucherInnen tauchen tief in van Goghs Gedankenwelt ein und erleben, wie seine Ängste und Sehnsüchte in Briefen, Skizzen, Gemälden und Geschichten greifbar werden.Im Showroom, dem Herzstück der Ausstellung, werden die BesucherInnen förmlich in die faszinierende Welt des Malers hineingezogen. Sie flanieren an der Seite des Ausnahmekünstlers zur "Caféterrasse am Abend", stehen unter dem funkelnden Himmel der "Sternennacht" und lassen sich ganz vom leuchtenden Gelb der "Sonnenblumen" einhüllen. Während aufwändige Rundumprojektionen berauschende Farbwelten voller Emotionen schaffen und van Goghs Werke auf eine bisher unbekannte Weise erlebbar machen, bewegen sich die BesucherInnen frei im Raum. Sie lauschen dabei den Gedanken des zerrissenen Künstlers, spüren seine Zweifel und seine unerschütterliche Leidenschaft, das Leben in Farbe zu fassen.Mit modernster Technik werden van Goghs Werke auf bis zu 10 Meter breite und über 5 Meter hohe Flächen in der Ausstellungshalle projiziert - ein visuelles Gesamterlebnis, das seine unverkennbaren Farben und Pinselstriche in vibrierendem Licht neu inszeniert. Originalzitate aus seinen Briefen begleiten das visuelle Schauspiel und schaffen Nähe zu einem Künstler, dessen Werk bis heute tief berührt. Ein eigens kuratierter Soundtrack ergänzt die immersive Welt akustisch - so entsteht ein sinnliches, multimediales Erlebnis.Dieser spannende Dialog zwischen Kunstgeschichte und Gegenwart lädt dazu ein, einen Blick in die Seelenwelt des großen Meisters zu werfen und seine Werke mit allen Sinnen neu zu entdecken. Ein Erlebnis, das nicht nur Fans des niederländischen Malers begeistert, sondern alle, die Kunst spüren, erleben und mit ihr interagieren möchten, um so für einen Moment dem Alltag zu entfliehen.VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER ist eine intensive Begegnung mit dem Feuer der Farben im Herzen eines zerrissenen Genies.Der Mensch hinter dem MythosVincent van Gogh zählt zu den bedeutendsten Künstlern des Post-Impressionismus und hat die Kunstwelt mit seinen expressiven Bildern tief beeinflusst. Erst im Alter von 27 begann er ernsthaft zu malen, nachdem er zuvor unter anderem als Buchhändler, Lehrer und Laienprediger gearbeitet hatte. Sein Leben war geprägt von existenziellen Krisen, familiären Konflikten und gesundheitlichen Rückschlägen. Doch inmitten dieser Unruhe fand er in der Kunst eine Sprache, deren Buchstaben und Worte die Farben waren. So schrieb er, dass er sich "durch strahlende, gut angeordnete, prächtige Farbe rächen" wollte, wenn er sich hässlich, alt, böse, krank oder arm fühlte.Kunst als LebensquelleDie Jahre in Arles, Saint-Rémy und Auvers-sur-Oise waren von Krankheit und Isolation geprägt - aber auch von Hoffnung. In dieser kurzen Zeit entstanden über 300 Werke, darunter einige seiner berühmtesten Gemälde. Für Vincent van Gogh war das Malen kein Zeitvertreib, es war ein Überlebensakt. In einem Brief an seinen Bruder Theo schrieb er eindringlich:"Ich sage es noch einmal - man muss gegen die Gleichgültigkeit arbeiten. Durchzuhalten ist nicht einfach - aber was einfach ist, ist auch nicht viel wert." (Vincent van Gogh)Farbe wurde für ihn zum Ventil, Licht zur Kraftquelle gegen das Dunkel seiner Seele. Vincent van Goghs Kunst ist ungefiltert, roh und radikal subjektiv - ein offenes Fenster in seine Gedanken- und Gefühlswelt.Zwischen Licht und SchattenAls Vincent van Gogh sich im Juli 1890 in Auvers-sur-Oise das Leben nahm, hatte er nur ein einziges Bild verkauft. Er starb in dem Glauben, gescheitert zu sein. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wurde die Bedeutung seines Werks erkannt. Heute gilt van Gogh als einer der größten Maler der Moderne. Seine Briefe an Theo waren voller Zweifel, Leidenschaft und tiefer Bruderliebe und liefern faszinierende Einblicke in den Menschen hinter der Leinwand. Seine Bilder berühren bis heute, weil sie viel mehr zeigen als funkelnde Sternenhimmel und die blühenden Felder der Provence: Sie zeigen die Seele eines Menschen, der nie aufgehört hat, für das Schöne zu kämpfen.Vincent van Goghs Werk heuteHeute erzielen Bilder von Vincent van Gogh Höchstpreise auf dem internationalen Kunstmarkt. 2022 wurde sein Gemälde "Obstgarten mit Zypressen" (Verger avec cyprés) für beeindruckende 117,18 Millionen US-Dollar versteigert - ein neuer Rekordwert für van Gogh. Seine Werke hängen in den bedeutendsten Museen der Welt, darunter das MoMA in New York und das Van-Gogh-Museum in Amsterdam. Letzteres beherbergt mit über 200 Gemälden und 500 Zeichnungen die umfassendste Sammlung. Von den Nachkommen von Vincent van Gogh besitzt heute niemand mehr eines seiner Werke. Theos Sohn übergab den wertvollen Nachlass 1973 als Leiter der Vincent van Gogh Foundation dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam. Die Familie entschied sich damit bewusst, Vincents Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, statt sie zu vererben.VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDERUTOPIA, Heßstrasse 132, 80797 MünchenNew Media Art Center | RAW-Gelände, Revaler Strasse 99, 10245 BerlinBis 11.01.2026 - Täglich 10:00 bis 20:00 UhrInfos unter www.vangoghimmersiv.comPressekontakt:MEDIENAGENTUR HAMBURGwww.medienagentur-hamburg.commail Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.commobil 0179 5153432Original-Content von: Alegria Exhibition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172517/6137538