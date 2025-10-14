www.bernecker.info

Klarer Erfolg für den größten indischen Börsengang seit 2008. Für die Aktie von LG ELECTRONICS INDIA ergab sich heute ein Zeichnungsgewinn von 50 %. Mit ca. 13 Mrd. $ erreichte die Tochter zudem einen höheren Börsenwert als der südkoreanische Mutterkonzern (9,8 Mrd. $).Bei 54-facher Überzeichnung war der Zeichnungsgewinn keine Überraschung. Nach dem Emissionspreis von 1.140 betrug der erste Kurs auf der National Stock Exchange NSE 1.710,10 INR, nach oben hin wurde 1.749 INR ausgelotet. Erster Schlusskurs: 1.689,90 INR.Der Emissionserlös von 1,3 Mrd. $ fließt dem Konzern zu. 15 % der Aktien von LG ELECTRONICS INDIA (ISIN: INE324D01010) sind nun im Free Float.Die Marke LG ist in Indien seit mehr als zehn Jahren führend bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Die Südkoreaner wollen mit der Börsenpräsenz diese Position festigen. Indirekt wird damit auch die Aktie der Mutter (siehe Chart) gestärkt. Indien steht im Fokus der Global South Strategie des südkoreanischen Konzerns.Die IPO-Schlagzahl ist in Indien zurzeit recht hoch. Börsenneulinge mit europäisch-gewohntem Namen waren zuletzt WEWORK INDIA (erster Handelstag 10.10.) und TATA CAPITAL (13.10.).Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.