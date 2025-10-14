Wien (www.fondscheck.de) - Der österreichische Dachfondsmarkt hat im ersten Halbjahr 2025 spürbar an Fahrt aufgenommen, so die Experten von "FONDS professionell".Laut der aktuellen "FONDS professionell Dachfonds-Studie", die halbjährlich erscheine, sei das verwaltete Vermögen um 4,05 Milliarden Euro auf insgesamt 44,58 Milliarden Euro gestiegen. Damit setze die Branche den positiven Trend aus dem Vorjahr fort: Ende 2023 habe sich das Volumen noch auf 38,54 Milliarden Euro belaufen, im Laufe des Jahres 2024 seien bereits 42,12 Milliarden Euro erreicht worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
