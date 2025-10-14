Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese ETFs erweitern u.a. das Produktangebot auf Xetra und der Frankfurter Wertpapierbörse: europäische Aktienstrategien, teilweise mit ESG-Filtern, gehebelter MSCI World und US-Aktien mit quantitativem Ansatz, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (ISIN IE000OV4XWA3/ WKN A419HX) investiere in ein Aktienportfolio aus der Eurozone, das sich auf Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung konzentriere. Zusätzlich werde synthetisch über auf Euro lautende Futures in Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen 2 bis 30 Jahren investiert. Eine Barkomponente diene dabei als Sicherheit für die Future-Positionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de