© Foto: Bumble Dee - stock.adobe.comTraditionell startet die US-Quartalssaison mit den Banken: Am Dienstag legten JPMoragan, Citi und und Goldman Sachs ihre Geschäftszahlen vor.Die US-Großbanken läuten die Earnings-Season ein. Ihre Erbebnisse sind stets ein Hinweis auf die wirtschaftliche Stärke. JPMorgan JPMorgan Chase übertraf die Analystenerwartungen deutlich bei den Handels- und Investmentbanking-Gebühren im dritten Quartal. Das geschäftigste Quartal für Börsengänge seit 2021 trug zu einem 16 Prozentigen Anstieg der Investmentbanking-Gebühren bei JPMorgan bei. Die Markterlöse kletterten um 25 Prozent. Prognosen hatten 11? beziehungsweise 17 Prozent vorhergesagt. "Obwohl es einige Anzeichen einer Abschwächung gibt, …Den vollständigen Artikel lesen ...
