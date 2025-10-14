Gold kennt kein Halten: Der Goldpreis übersprang nicht nur die Marke von 4.000 Dollar, sondern knackt auch noch die 4.100 Dollar je Unze. Damit steht Gold im Oktober bereits weit höher als irgendein Analyst Anfang des Jahres vermutet hatte. Mittlerweile werden die Kursziele eilig nach oben gehievt. Und eines wird klar: Die Gründe für den Lauf des Edelmetalls werden wohl nicht einfach so verschwinden. 5.000 Dollar rücken in den Fokus.Jetzt hat sich auch die Societe Generale mit einer bullishen Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär