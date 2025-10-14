Ripple greift zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, um die Sicherheit seines Netzwerks zu stärken. Das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP hat ein Kopfgeld von 200.000 Dollar ausgesetzt. Das Ziel: Sicherheitslücken im kommenden Kreditprotokoll des XRP Ledgers aufzuspüren, bevor es an den Start geht.In Zusammenarbeit mit der auf Blockchain-Sicherheit spezialisierten Firma Immunefi startet Ripple einen sogenannten "Attackathon". Dabei werden Sicherheitsexperten und Hacker gezielt dazu aufgerufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
