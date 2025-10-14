Die erfahrene Führungskraft im Bereich SaaS und Unternehmenslösungen tritt Boomi bei, um die globale Go-to-Market-Strategie voranzutreiben und das kundenorientierte Wachstum auf der Boomi Enterprise Platform zu beschleunigen

Boomi, der Marktführer auf dem Gebiet der KI-gestützten Automatisierung, gab heute die Ernennung von Diane Fanelli zum Chief Revenue Officer bekannt. Fanelli wird die weltweite Umsatzorganisation von Boomi leiten und für die Stärkung der Kundenpartnerschaften, die Förderung globaler Markteinführungsstrategien und die Steigerung der Vertriebsleistung im Zuge des anhaltenden rasanten Wachstums von Boomi verantwortlich sein. Sie wird an Steve Lucas, den Chairman und CEO von Boomi, berichten.

Fanelli blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen zurück und hat in einigen der weltweit einflussreichsten Technologieunternehmen Umsatzwachstum, Kundenerfolg und Innovation vorangetrieben. Sie bekleidete Führungspositionen bei Citrix und war mehr als zwei Jahrzehnte bei SAP tätig, wo sie für globale Go-to-Market-Strategien verantwortlich war, leistungsstarke Teams in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa aufbaute und die Einführung modernster Technologien vorantrieb. Zuletzt war sie Chief Operating Officer bei iCIMS.

"Die Suite für Unternehmensintegration und -automatisierung von Boomi hat uns optimal positioniert, um die größten Unternehmen der Welt zu betreuen und branchenführende, KI-gestützte Ergebnisse zu liefern", so Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Die Erfahrung und das Netzwerk von Diane werden einen enormen Beitrag leisten, um diese Mission noch schneller voranzutreiben, unsere globale Expansion fortzusetzen und messbare Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

"In dieser wichtigen Phase Teil des Teams von Boomi zu werden, ist eine großartige Gelegenheit, die Art und Weise mitzugestalten, wie Unternehmen sich vernetzen, automatisieren und aktivieren", so Fanelli. "Unternehmen setzen zunehmend auf agentenbasierte KI, und Boomi ist dank seiner einheitlichen Plattform perfekt aufgestellt, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Teams in aller Welt das Wachstum voranzutreiben und neue Werte zu erschließen."

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "Boomi"-Logo, das "B"-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen in den USA sowie anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

