PR Newswire
14.10.2025 15:12 Uhr
Sankaty Jet Capital Launches to Deliver Lending Solutions for the Underserved Business Aviation Market

STAMFORD, Conn., Oct. 14, 2025 /PRNewswire/ -- Sankaty Jet Capital, a new business aviation finance platform, today announced its official launch. Sankaty Jet Capital, a business aviation lending platform, was formed to provide financing solutions for counterparties across the business aviation industry.

Sankaty Jet Logo (PRNewsfoto/Sankaty Jet Capital)

Ford von Weise, who will serve as Chief Executive Officer (CEO) of Sankaty Jet Capital, has over 25 years of experience in the business aviation finance industry. Prior to founding Sankaty Jet Capital, Mr. von Weise was Director and Head of Aircraft Finance & Advisory Services at Citi Private Bank, where he provided business aircraft financing solutions to Citi's individual ultra-high net worth clients and corporate clients globally. Prior to his time at Citi, Mr. von Weise served as Vice President of Business Aviation Finance for Merrill Lynch Capital and GMAC Commercial Finance.

"Sankaty Jet Capital was created to fill a long-standing gap in the business aviation finance marketplace," said Ford von Weise, CEO of Sankaty Jet Capital. "Sankaty is focused on doing one thing exceptionally well: providing financing solutions to underserved market segments."

About Sankaty Jet Capital:
Sankaty Jet Capital is a business aviation lending platform focused on providing financing solutions for counterparties across the business aviation industry.

CONTACT: ford@sankatyjet.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2795023/Sankaty_Jet_Logo.jpg

Cision View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/sankaty-jet-capital-launches-to-deliver-lending-solutions-for-the-underserved-business-aviation-market-302583470.html

