Die Stimmung bei der Berentzen-Gruppe (DE0005201602) ist getrübt. Der Getränkehersteller aus Haselünne spürt die anhaltende Konsumzurückhaltung bei Spirituosen massiv. Nach neun Monaten steht erneut eine Prognoseanpassung an - und die Zahlen geben wenig Anlass für Optimismus. Berentzen-Gruppe senkt Umsatzprognose: Die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Quartale zeigen das Ausmaß der Probleme. Der Umsatz brach auf 119,4 Millionen Euro ein, nach 133,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das normalisierte Betriebsergebnis (EBIT) halbierte sich nahezu von 7,6 auf 5,6 Millionen Euro. Auch das EBITDA sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
