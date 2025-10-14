Die B+T Versicherungsmakler GmbH hat ihre Nachfolgelösung eingeleitet und wird von der campusmap AG übernommen. Damit will campusmap das eigene Netzwerk ausbauen. B+T ist ein Maklerhaus für Privat- und Gewerbekunden im norddeutschen Raum. Das Resultate Institut hat den Prozess begleitet. Am 07.10.2025 wurde der Kaufvertrag zwischen der campusmap AG und der B+T Versicherungsmakler GmbH notariell beurkundet. Damit übernimmt die campusmap AG die B+T Versicherungsmakler GmbH und die Nachfolgelösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
