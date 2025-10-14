EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
/ Schlagwort(e): Fonds
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Auflösung des JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - wirksam ab dem 24. November 2025
Hiermit werden Sie darüber informiert, dass der Fond JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (der "Teilfond") von dem Sie Anteile besitzen, aufgelöst wird.
Ihr Teilfonds trägt lediglich die Wertpapiertransaktionskosten; alle anderen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Um einen ordnungsgemäßen und effizienten Liquidationsprozess zu gewährleisten, kann Ihr Teilfonds bereits in der Zeit vor dem Liquidationsdatum mit der Liquidation von Beständen beginnen.
Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers:
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm57113-shareholder-mailing-etf-bcab-liq-en.pdf
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
JPMorgan
David Brigstocke
+44 7830 316102
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE000TB7IEF3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2212808
