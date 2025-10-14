DJ Audi: Vorständin Vachenauer verlässt Audi und Volkswagen zum 15. Oktober

DOW JONES--Audi verliert zum 15. Oktober seine Vorständin für Beschaffung, Renate Vachenauer. Wie der Aufsichtsrat mitteilte, verlässt Vachenauer per Mitte Oktober Audi und den Volkswagen-Konzern. Interimistisch werde Produktionsvorstand Gerd Walker das Ressort Beschaffung kommissarisch leiten. Eine Nachfolge für Vachenauer ab Anfang 2026 werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Vachenauer war laut Mitteilung seit 1. April 2023 im Audi-Vorstand für das Ressort Beschaffung zuständig.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 09:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.