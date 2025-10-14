© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

Um rund 280 Prozent haben sich die Anteile des Retail-Brokers Robinhood in diesem Jahr bereits gesteigert - sehr zum Unmut von Leerverkäufern. Robinhood-Aktie beschert Leerverkäufern Milliardenverluste Der anhaltende Börsenboom hat seinen Niederschlag in diesem Jahr nicht nur am Gesamtmarkt gefunden, sondern auch in besonders begehrten Einzelaktien. Dazu gehört als Vermittler des gegenwärtigen Bullenmarktes auch der Retail-Broker Robinhood, dessen Aktie sich zeitweise um rund 300 Prozent verteuert hat. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt die Performance sogar bei einem Plus von 421 Prozent. Doch über diese starken Zugewinne können sich nicht alle Anlegerinnen und Anleger gleichermaßen …