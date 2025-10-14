Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 46/25
Samstag, 08.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 plan b: Die Klimaretter
Neue Ideen zur CO2 Reduzierung
Deutschland/Slowenien/Schweiz/Italien 2025
ZDFzeit: IKEA: Die Insider - entfällt!!!
Dienstag, 11.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die Spur
Blutige Bodenschätze
Kampf um ukrainische Rohstoffe
Deutschland 2025
Geheimes Russland - Die Unterwelten von Samara - entfällt!!!
Donnerstag, 13.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00Leschs Kosmos: Satelliten - Spione im All? - entfällt!!!
(ohne Ersatz-Programm)
