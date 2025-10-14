In Rekordzeit verkünden die Tech-Giganten in diesen Tagen Deals wie am Fließband. Der jüngste Abschluss: AMD und Oracle wollen eine Supercluster-Projekt aus dem Boden stampfen, dass den Einsatz von 50.000 GPUs der neuen AMD Instinct MI450-Serie ab 2026 vorsieht. Bei den Anlegern löst der Deal zunächst jedoch gemischte Gefühle aus. Auf der Oracle "AI World" in Las Vegas platzte die Bombe: Die zwischen AMD und Oracle seit 2024 bestehende Partnerschaft wird durch den Bau eines KI-Superclusters massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
