Der Ancona International Airport ("AIA"), ein Unternehmen im Portfolio von Njord Partners, freut sich, die Ernennung von Giorgio Buffa zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 13. Oktober 2025 bekannt zu geben.

Giorgio Buffa wechselt vom Hamad International Airport in Doha, wo er als Senior Operations Manager tätig war, zu Ancona. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Flughafen- und Luftfahrtbranche und hat seine gesamte Karriere in der Luftfahrt verbracht. Er ist bekannt für seine herausragenden Leistungen im operativen Bereich und seine Pionierarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung am Hamad International Airport, der seit mehreren Jahren von Skytrax als "World's Best Airport" ausgezeichnet wird und neue Standards im Flughafensektor setzt. In den letzten neun Jahren war er maßgeblich an der Überwachung wichtiger operativer Funktionen beteiligt und hat sowohl die COVID-19-Pandemie als auch Großveranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft erfolgreich gemeistert. Giorgio war früher Pilot bei Alitalia und Air One und hatte verschiedene Führungspositionen im Flughafenbetrieb inne, darunter die des Leiters des Flughafenbetriebs am Flughafen Trapani.

Giorgio tritt die Nachfolge von Alex D'Orsogna an, der kürzlich vom Premierminister zum Generaldirektor der ENAC (italienische Zivilluftfahrtbehörde) ernannt wurde. Unter Alex' Leitung erzielte Ancona ein Rekordwachstum im Fracht- und Passagierverkehr und startete wichtige Infrastruktur- und Intermodalprojekte, wodurch sich der Flughafen als führender Logistik- und Verkehrsknotenpunkt in Italien und Europa fest etablierte.

Die Ernennung von Giorgio fällt in eine spannende Phase für AIA, da der Flughafen seine ehrgeizige strategische Umgestaltung durch die Einrichtung einer MRO-Anlage sowie zwei Vorzeigeprojekte fortsetzt: den Weltraumbahnhof (suborbitale Raumflüge) und den Vertiport für VTOLs. Darüber hinaus wird Amazon noch in diesem Jahr sein neues Logistikzentrum einweihen, das größte in Italien und das zweitgrößte in Europa. Mit seiner Lage nur 6 km vom Flughafen entfernt profitiert AIA von einem erheblichen Wachstum des Frachtvolumens sowie einer allgemeinen Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität in der Region.

Giorgio Buffa, designierter CEO von AIA, kommentierte: "Ich freue mich darauf, Ancona in einer so entscheidenden Phase des Wachstums und Wandels zu leiten. Als intermodaler Verkehrsknotenpunkt hat Ancona ein immenses Potenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem talentierten Team und unseren Partnern unsere strategische Position als führender Anbieter von integrierten Transportdienstleistungen weiter zu stärken und nachhaltig auszubauen, um den Gemeinden und Unternehmen der Region Marken sowie unseren internationalen Kunden zu dienen."

Hamish de Run, Vorsitzender von AIA, fügte hinzu: "Ancona steht an der Spitze einer neuen Ära für die italienische Luftfahrt. Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bisher erzielt haben. Da AIA unter der Führung von Giorgio seinen ehrgeizigen Weg fortsetzt, bin ich zuversichtlich, dass AIA sich als Branchenstandard für Spitzenleistungen positionieren wird."

Arvid Trolle, Partner bei Njord Partners, sagte: "Wir beginnen dieses neue Kapitel mit Giorgio als CEO und sind zuversichtlich, dass seine Führungsqualitäten das weitere Wachstum von Ancona vorantreiben werden. Ich möchte Alex für seine Führung und sein Engagement in dieser Zeit des Wandels danken. Wir freuen uns darauf, die zukünftigen Erfolge von Ancona zu unterstützen, und sind stolz darauf, Teil der Reise zu sein, Italien als führendes Land in der europäischen Luft- und Raumfahrt zu positionieren.

Über Ancona International Airport

Der internationale Flughafen Ancona, bekannt als Flughafen Marche, ist der wichtigste Flughafen der italienischen Region Marken. Als multidimensionaler Flughafen bietet er sowohl Inlands- und Auslandsflüge als auch Privatjets an und verbindet die Region mit wichtigen europäischen Zielen. Der internationale Flughafen Ancona ist für seine operative Effizienz und seine Reisekomfort bekannt und nimmt eine zentrale Position innerhalb des regionalen Verkehrsnetzes ein, das sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen unterstützt. Über seine Passagierdienste hinaus dient der Flughafen als wichtiger Knotenpunkt für den Frachtbetrieb, erleichtert die Fracht- und Logistikabwicklung und ist dabei, eine Anlage für die Wartung, Instandsetzung und Überholung (MRO) von Flugzeugen zu errichten. Darüber hinaus ist der Flughafen dabei, sich als Drehscheibe für verschiedene Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Bereich der Luft- und Raumfahrt zu etablieren, wodurch seine Bedeutung für die Förderung neuer Luftfahrttechnologien und Innovationen weiter gefestigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ancona-airport.com/en/

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

