Wer die jüngsten Schlagzeilen zum China-USA-Konflikt liest, bekommt das ungute Gefühl, es stehe der nächste große geopolitische Showdown in Trumps Zolldrama bevor. Doch rational betrachtet sind beide Seiten beim Thema Hightech-Chips aufeinander angewiesen. Nichtsdestotrotz wurden chinesische Aktien nach Trumps Zolldrohungen erst einmal abgestraft. China-Experte Michael Diertl erklärt, weshalb Anleger sich nicht vor einem Investment in chinesische Aktien fürchten sollten. Der beste Beweis dafür: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
