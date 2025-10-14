Vancouver, BC, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: TUNGF) (FWB: RK9) ("American Tungsten" oder das "Unternehmen") gibt seine Absicht bekannt, eine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung (die "Platzierung") im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption, LIFE) durchzuführen. Mit der Ausgabe von bis zu 2.857.142,86 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien", bzw. jeweils eine "Aktie") soll ein Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 $ zum Preis von 3,50 $ pro Aktie generiert werden.

Sofern die entsprechenden behördlichen Auflagen eingehalten werden, erfolgt die Durchführung der LIFE-Privatplatzierung im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift NationaI Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions und mit Bezugnahme auf die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption. Die im Rahmen der LIFE-Privatplatzierung an die Käufer ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an keine Haltedauer gebunden. In Verbindung mit der LIFE-Privatplatzierung werden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt, die unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.americantungstencorp.com veröffentlicht werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung die Platzierungsunterlagen zu lesen.

"Anhand dieser Finanzierung zeigt sich, wie groß die Nachfrage der institutionellen Anleger nach Investitionen im Sektor der kritischen Metalle ist und welche Schlüsselrolle American Tungsten in der heimischen Lieferkette spielt", erklärt Ali Haji, CEO von American Tungsten. "Mit dem Erlös können wir die Projekterschließung beschleunigen und Kurs auf den Produktionsstart nehmen. Damit bekräftigen wir einmal mehr unser Bestreben, zum führenden Wolframlieferanten in den Vereinigten Staaten zu werden."

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für den Ausbau des bevorstehenden Explorationsprogramms in der Mine IMA, für die rasche Umsetzung der Fachstudien und zur Stärkung des Working Capital zu verwenden.

Die Platzierung muss noch von der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die "CSE") genehmigt werden.

Des Weiteren gibt American Tungsten bekannt, dass das Unternehmen mit einem Vortrag an der GCFF Annual Wealth Conference, die am Samstag, den 18. Oktober 2025 im Sheraton Parkway Toronto North Hotel & Suites (600 Highway 7 Richmond Hill, Ontario) stattfindet, teilnehmen wird.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf vielversprechende Wolfram- und Magnetitprojekte in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Minenprojekt Ima in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Minenprojekt Ima ist eine historische, hochwertige Untertagemine zur Wolframgewinnung auf privat patentiertem Land, das deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und über umfangreiche Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.americantungstencorp.com oder wenden Sie sich an Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungstencorp.com.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: https://x.com/amtungsten

Facebook: https://www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: https://www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: https://www.youtube.com/@americantungstencorp

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji

Chief Executive Officer

E-Mail: ahaji@americantungstencorp.com

Telefon: +1 647 871 4571

CSE:TUNG

OTCQB:TUNGF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81383Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81383&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0303381077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20029401-american-tungsten-vermittelte-life-privatplatzierung-wert-10-millionen-dollar