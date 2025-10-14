DJ Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden kritisches Thema für EU

Von Edith Hancock

DOW JONES--Chinas neue Exportkontrollen für Seltene Erden sind nach den Worten des EU-Handelsbeauftragten Maros Sefcovic ein kritisches Thema für die Europäische Union. "Diese Maßnahmen werden als ungerechtfertigt angesehen und verursachen natürlich eine Menge Probleme und Komplikationen für die europäischen Unternehmen und die europäische Industrie", sagte Sefcovic am Rande eines Treffens der EU-Handelsminister. "Seltene Erden und Permanentmagnete sind Schlüsselelemente für praktisch alles, was ein digitales Element enthält", so Sefcovic.

China hatte in der vergangenen Woche neue Beschränkungen für die Ausfuhr von Seltenen Erden verhängt. Laut dem chinesischen Handelsministerium werden Anträge für Produkte mit militärischen Verwendungszwecken nur selten genehmigt und Anträge für Halbleiter oder KI-Systeme von Fall zu Fall geprüft.

"Leider ist dies nicht das erste Mal, dass wir diese Art von Maßnahmen erleben. Derartige Beschränkungen haben bereits einige EU-Unternehmen gezwungen, ihre Produktion einzustellen, was einen echten wirtschaftlichen Schaden verursacht und das Vertrauen untergräbt", sagte Sefcovic und fügte hinzu, dass er sowohl mit seinen chinesischen Amtskollegen als auch mit denen der G7 in Kontakt stehe, um Lösungen zu finden. "Wir können nicht tatenlos zusehen und brauchen eine koordinierte Antwort", sagte er.

Die Beschränkungen würden nicht einem Verbot gleichkommen, sondern dem Schutz der nationalen Sicherheit Chinas und der Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten dienen, erklärte das chinesische Handelsministerium am Dienstag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 10:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.