In einem exklusiven Interview mit Jan Willhöft auf dem YouTube-Kanal von wO TV erklärt Ronnie Stöferle, Partner bei Incrementum, warum der Goldmarkt noch lange nicht überhitzt ist."Wir sind im Bullmarkt, aber noch nicht in einer Bubble", betont Stöferle, der die explosive Goldpreissteigerung seit Jahresbeginn mit nahezu 50 Prozent Zuwachs als deutlichen Hinweis auf das wachsende Interesse von westlichen Investoren sieht. Doch trotz der massiven Kursgewinne und der zunehmenden medialen Aufmerksamkeit, glaubt Stöferle, dass die fundamentalen Treiber des Marktes weiterhin ungebrochen sind. Besonders die Nachfrage aus den Schwellenländern und die zunehmende geopolitische Bedeutung von Gold als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE