EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: http://reporting.gerresheimer.com
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: http://reporting.gerresheimer.com
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: http://finanzberichte.gerresheimer.com
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: http://reporting.gerresheimer.com
