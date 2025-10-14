EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.10.2025 / 17:35 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





http://finanzberichte.gerresheimer.com

http://reporting.gerresheimer.com

http://finanzberichte.gerresheimer.com

http://reporting.gerresheimer.com

http://finanzberichte.gerresheimer.com

http://reporting.gerresheimer.com

14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

