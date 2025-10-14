FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 28. Oktober 2025





MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe + 17.40 gemeinsame Pk



10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland

14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanair?s Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: EQT, Q3-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

USA: US Bancorp, Q3-Zahlen

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025



09:00 DEU: TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz



09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

FREITAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE

SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

MONTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht



USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE + 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)



CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen



USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: EQT Corp., Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Pekin

DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Accor, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

BEL: EU-Gipfel, Brüssel



CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

FREITAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

MONTAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 9/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25

13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig) 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25



DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.