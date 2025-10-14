FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3
12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen
12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Rexel, Q3-Umsatz
USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
20:00 USA: Fed Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage
09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe + 17.40 gemeinsame Pk
10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)
11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland
14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanair?s Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.
USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)
SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi