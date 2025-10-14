Die Stadtwerke Stuttgart haben am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen einen Schnellladepark mit acht Ladepunkten eröffnet. Zum Einsatz kommt die All-in-One-Ladelösung ChargePost von ADS-TEC Energy mit integriertem Batteriespeicher. Bis Ende Dezember kostet das Laden 0,45 Euro/kWh. Ab 2026 sollen aber auch dynamische Ladeoptionen eingeführt werden. Der neue Ladepark der Stadtwerke Stuttgart (SWS) auf dem DB-Areal am Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
