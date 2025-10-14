Die tektonischen Platten der Weltwirtschaft verschieben sich. Was vor Jahren mit Strafzöllen begann, ist heute ein globaler Rohstoffkrieg. Die Fronten verlaufen nicht mehr zwischen Öl und Gas - sondern zwischen Seltenen Erden, Lithium und Kobalt. Und während die Welt atemlos auf Washington und Peking starrt, rollt ausgerechnet ein alter Rohstoffkontinent plötzlich in die Pole-Position: Australien. Der Funke, der die Rallye entzündete Es war ein Satz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE