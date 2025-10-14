© Foto: DALL-E

Von Nvidia bis OpenAI fließen unglaubliche Summen in künstliche Intelligenz - doch der erhoffte Durchbruch bleibt aus. Viel Geld, wenig Ertrag - die KI-Revolution könnte sich als teurer Irrtum entpuppen!Die KI-Hysterie erreicht neue Höhen - und neue Summen. Nvidia investiert Milliarden in OpenAI, OpenAI steckt Milliarden in Chips von Broadcom, AMD und Oracle. Allein die Deals, die sich die Größen der Branche gegenseitig zuschieben, summieren sich locker auf über eine Billion US-Dollar. Mittlerweile kommen aber immer mehr Zweifel daran auf, ob sich die Investments - sowohl für die Unternehmen als auch für die Aktionäre - überhaupt lohnen. Selbst modernste KI-Systeme stehen vor gewaltigen …