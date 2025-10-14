Auf der Website des Immobilienmaklerunternehmens VON POLL IMMOBILIEN ist künftig ein KI-Assistent im Einsatz. Er informiert Kaufinteressierte und Eigentümer rund um die Themen Immobilienbewertung, Kauf und Verkauf sowie Finanzierung. Auf Wunsch erfolgt eine Weiterleitung an regionale Experten. VON POLL IMMOBILIEN führt einen smarten KI-Assistenten (Beta) ein: Auf der Internetseite des Immobilienmaklerunternehmens bietet der digitale Helfer Antworten auf Fragen rund um Immobilienbewertung, Kauf und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
