Die AssCompact-Studie "Private Vorsorge 2025" zeigt ein gemischtes Bild: Fast die Hälfte der Versicherungsmakler verzeichnete in dem Bereich stabile Courtageumsätze, jeder dritte Wachstum, jeder vierte Rückgänge. Fondspolicen ohne Garantien bleiben gefragt. Die aktuelle AssCompact-Studie "Private Vorsorge 2025" zeichnet ein durchwachsenes Bild des Marktes für private Vorsorgelösungen mit klassischen und fondsgebundenen Rentenversicherungen. Versicherungsmaklerinnen und -makler messen dem privaten
