Eine neue Methode namens FS-DFM kann im Vergleich zu anderen gängigen Sprachmodellen bessere Texte innerhalb kürzerer Zeit erstellen. Dafür wurden die Vorteile mehrerer Ansätze kombiniert. Wissenschaftler:innen von Apple und der Ohio State University haben ein neues Hybridmodell-Sprachmodell entwickelt. Wie 9 to 5 Mac berichtet, kann es Texte bis zu 128-mal schneller erstellen als andere aktuelle Modelle. Das Forschungsteam sieht in dem Ansatz großes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n