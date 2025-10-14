Bietet netzwerkweiten, KI-basierten Schutz vor Robocalls, Spoofing und One-Ring-Betrug

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE, der Telekommunikationszweig des globalen Technologiekonzerns e&, und Mavenir, ein führender Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um eine containerisierte Lösung zum Schutz vor Spam, Betrug und Scams im gesamten Sprachnetzwerk von e& UAE einzuführen und so den Schutz flächendeckend zu erhöhen. Durch die containerisierte Bereitstellung können e& UAE und Mavenir Updates schnell ausrollen, Kapazitäten flexibel skalieren und Dienste in verschiedenen Umgebungen konsistent bereitstellen - bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

e& UAE treibt die Entwicklung sicherer, intelligenter und zukunftsfähiger Konnektivität im gesamten Land weiter voran. Mavenir, bekannt für seine KI-by-Design- und Cloud-nativen Plattformen, bringt seine preisgekrönte CallShield-Lösung in die Partnerschaft ein.

CallShield ist Mavenirs fortschrittliche Plattform zur Bekämpfung von Sprachbetrug und nutzt KI-gestützte Threat-Detection-Technologien wie Anrufprofilierung, Sentimentanalyse und die Validierung von Anrufmustern, um Anomalien zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu blockieren. Durch Echtzeit-KI und Machine Learning identifiziert und verhindert die Lösung Betrugsversuche wie Robocalls (automatisierte Spam-Anrufe), Anrufer-ID-Spoofing, Wangiri oder "One-Ring-and-Cut"-Betrug (Anrufe, die nach einem Klingeln beendet werden, um zum Rückruf teurer Premium-Nummern zu verleiten).

Diese Implementierung stärkt die Sicherheit des Sprachkernnetzes von e& UAE, unterstützt aktiv die Betrugsbekämpfung und schützt die Nutzer. Dies steht im Einklang mit der umfassenderen Vision von e& UAE von "AI Everything" und "AI Everywhere", bei der intelligente Automatisierung in die gesamte Infrastruktur integriert wird, um intelligentere, sicherere und reaktionsschnellere Dienste bereitzustellen.

Khaled Al Suwaidi, SVP für Kernnetzwerke und Plattformen bei e& UAE, sagte: "Indem wir KI-gestützte Sprachsicherheit in den Mittelpunkt unseres Netzwerks rücken, können wir Betrugsversuche in Echtzeit erkennen und stoppen, unerwünschten Datenverkehr für unsere Kunden reduzieren und Unternehmen vor den Auswirkungen von störender Kommunikation und Sprachbetrug schützen. Hier geht es ebenso sehr um Vertrauen wie um Technologie. CallShield hilft uns, unsere Kunden aktiv zu schützen, die Call-Answer-Rates zu verbessern und mit sich ständig weiterentwickelnden Regulierungen Schritt zu halten - und schafft gleichzeitig die Basis für ein zunehmend autonomes Netzwerk. Gemeinsam mit Mavenir werden wir diese Schutzmaßnahmen für Sprach- und Messaging-Dienste weiter ausbauen, damit unsere Kunden jeden Tag besser abgesichert sind."

Victor Lindberg, Vice President für den Nahen Osten und Afrika bei Mavenir, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit e& bei der Einführung von CallShield, der neuesten KI-basierten Lösung von Mavenir, die einen neuen, klaren Business Case eröffnet und die Sicherheit sowie Zufriedenheit der Kunden spürbar erhöht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer gemeinsamen Vision, KI überall auf greifbare Weise zu verankern. Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung mit e& fortzusetzen - mit weiteren Innovationen auf KI-Basis, bei denen Mavenir als vertrauenswürdiger Partner in einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit agiert."

Diese Initiative knüpft an eine mehrjährige strategische Technologiepartnerschaft im Bereich 5G Converged Packet Core an, die im März 2025zwischen e& und Mavenir bekannt gegeben wurde. Die Entscheidung für CallShield markiert den Beginn einer neuen, KI-gestützten Zusammenarbeit über mehrere Ebenen des Telekommunikations-Ökosystems hinweg und unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation, Sicherheit und ein herausragendes Nutzererlebnis.

Über e&

e& ist ein globaler Technologiekonzern, der die digitale Zukunft in den Märkten des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas und Europas aktiv vorantreibt. Mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 53,8 Milliarden AED und einem Nettogewinn von 10,3 Milliarden AED im Jahr 2023 behauptet e& seine Rolle als finanziell starke Kraft - unterstrichen durch eine starke Bonität und eine robuste Bilanz.

Vor über 48 Jahren in Abu Dhabi gegründet, hat sich e& von einem Telekommunikationspionier zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern entwickelt. Heute ist das Unternehmen in 38 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Portfolio innovativer digitaler Services - von moderner Konnektivität, Unterhaltung, Streaming und Finanzlösungen bis hin zu KI-gestützten Anwendungen, Cloud Computing, IKT, Cybersicherheit und IoT-Plattformen.

Die Gruppe gliedert sich in fünf zentrale Geschäftsbereiche: e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise und e& capital, die jeweils auf spezifische Kunden- und Marktanforderungen ausgerichtet sind. Diese Geschäftssäulen ermöglichen es e&, in unterschiedlichen Segmenten führend zu agieren - von Telekommunikation und digitalem Lifestyle bis hin zu Unternehmenslösungen und Risikokapitalinvestitionen. Kontinuierliche strategische Investitionen in KI, IoT, 5G und Cloud-Services stärken die Position des Unternehmens in der globalen Technologielandschaft und treiben die Zukunft intelligenter Konnektivität und Innovation voran.

Angetrieben von Innovation, Nachhaltigkeit und dem Engagement für digitale Teilhabe hat sich e& zum Ziel gesetzt, eine intelligentere, vernetztere Zukunft für Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu gestalten.

Weitere Informationen zu e& finden Sie unter eand.com.

Über e& UAE

e& UAE ist der führende Telekommunikationszweig von e& in den Vereinigten Arabischen Emiraten und blickt auf eine fast fünf Jahrzehnte lange Tradition exzellenter Konnektivität zurück. Unsere Mission ist es, erstklassige Konnektivitätserlebnisse zu schaffen, die die innovationsgetriebene Zukunft der VAE aktiv vorantreiben.

e& UAE nutzt modernste Technologien, um Leben und Branchen zu transformieren - indem jede Verbindung zur Wachstumschance und jede Interaktion zum Ausgangspunkt für Veränderung wird.

Wir erweitern unsere Kernservices und digitalen Marktplätze gezielt durch neue Wertangebote für Verbraucher, die über klassische Telekommunikationsdienste hinausgehen und auf neue Lebensstile und Bedürfnisse in Bereichen wie Gesundheit, Versicherung und Gaming eingehen.

Als verlässlicher Unternehmenspartner unterstützt e& UAE ganze Branchen mit 5G- und KI-Technologien und bietet ein maßgeschneidertes Ökosystem von Lösungen, das Unternehmen befähigt, zu automatisieren, zu innovieren, zu transformieren und zu skalieren.

e& UAE baut seine Rolle als KI-gestütztes Telekommunikationsunternehmen konsequent aus und liefert nahtlose Konnektivität, intelligente KI-Lösungen und nachhaltige Innovation - um Menschen und Communities zu stärken und Unternehmen wie ganze Branchen zu befähigen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen über e& UAE finden Sie unter: https://www.etisalat.ae

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir verbindet tiefgreifendes Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

